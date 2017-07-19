Amerika ve Almanya'dan, Büyükada'da bir otelde gizli toplantı yaptıkları sırada yakalanan 6 insan hakları savunucusunun tutuklanmasına tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü zanlıların derhal serbest bırakılmasını istedi. Almanya Başbakanı Merkel de tutuklama kararını sert bir dille kınadı.

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İstanbul Büyükada'da bir otelde gizli toplantı yapan insan hakları savunucularından 6'sının tutuklanmasına Amerika ve Almanya'dan tepki geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklananların "Derhal serbest bırakılmasını" istedi. Sözcü Nauert "Bireylerin rastgele yargılanmasına olanak sağlayan olağanüstü hal şartları da kaldırılmalı" dedi.



Tutuklananlar arasında İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin yanı sıra Alman vatandaşı Peter Steudtner de bulunuyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Alman aktivistin tutuklanmasına tepki gösterdi.



Amerika ile benzer bir açıklama yapan Merkel, "Tutuklamanın tamamen haksız olduğu kanısındayız" dedi.



Kararı sert bir dille kınayan Merkel, Alman hükümetinin her düzeyde girişimde bulunacağını belirtti.



"Tutuklananların suçsuz olduğunu" savunan Merkel, Steudtner'in serbest bırakılmasını talep etti.



Almanya, ilk diplomatik girişim olarak Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota verdi.



Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Büyükelçiden "Alman vatandaşı Steudtner'in zaman kaybetmeden serbest bırakılmasını istediklerini" açıkladı.





ulusal.com.tr