Amiral Cem Gürdeniz: Asla müsaade edemeyiz

Etkinliğe çok sayıda öğrencinin yanı sıra Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Suat Cebeci, rektör yardımcıları ve üniversitenin öğretim kadrosu da katıldı.

Konferansın ilk bölümünde geçmişten bugüne Türk Denizciliğini anlatan Gürdeniz ''Osmanlı'nın en büyük hatası donanmaya ve denizciliğe gerekli önemi vermemesiydi'' dedi.

İkinci bölümde ise Libya ile karşılıklı olarak ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge antlaşması, Doğu Akdeniz'deki ülkemize yönelik tehditler, Kıbrıs'ın durumu ve önemi konuşuldu.

Konuşmasında Mavi Vatan'ın önemine değinen Amiral Cem Gürdeniz ''Emperyalizm, Türkiye düşmanlığı mevziisinde ittifaklar kuruyor.

Güvenlik duvarımız olan Mavi Vatanımız hiçe sayılarak egemenlik haklarımız ihlal edilmek isteniyor. Buna Türkiye olarak asla müsaade edemeyiz'' dedi.