Amiral Cem Gürdeniz: İsrail ile anlaşma Türkiye'nin elini güçlendirir

İsrail Afrodit'te resti çekti. Afrodit-Yishai gaz sahasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle bölgedeki yatırımların durdurulduğu açıklandı.

Türkiye ve Libya arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge mutabakatı Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirdi.

Rum kesiminin bölge ülkelerinin haklarını gasp eden politikası ve Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun imzaladığı Libya mutabakatı, İsrail'i harekete geçirdi.

İsrail Enerji Bakanı Udi Adiri; Shell, Noble Energy ve Delek Drilling firmalarının faaliyet yürüttüğü Afrodit gaz sahasındaki faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı. İsrail'in Afrodit-Yishai doğalgaz rezervindeki haklarından vazgeçmeyeceği vurgulandı.

Böylece İsrail'in 6 bin kilometrekare alanını çalan Rum kesiminin oyunu Türkiye bozmuş oldu.

Amiral Cem Gürdeniz, "Türkiye ve İsrail'in karşılıklı sahildaşlıkları göz önüne alınmalı" dedi. Gürdeniz bu noktadan hareketle Libya ile yapılanla benzer bir muhtıra imzalanırsa İsrail'in kendisinden gasp edilen alanları geri alma ihtimali olduğunun altını çizdi.

Gürdeniz, İsrail ile bir anlaşma yapılması halinde Türkiye'nin elinin güçleneceğini söyledi.

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Cihat Yaycı'nın hesaplamalarına göre de bugün GKRY’nin sahiplendiği parsellerden 12’nin tamamı, 8, 9 ve 11’in büyük kısmı ile 1, 7 ve 10’un bir kısmı aslında İsrail’e ait.

İsrail'in, GKRY yerine KKTC ile anlaşma yapması durumunda da 1.87 kat daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı belirtiliyor.

ulusal.com.tr