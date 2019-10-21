Amiral Cem Gürdeniz: Türk halkı, ABD'ye güvenmemeyi öğrenmiştir

Amiral Cem Gürdeniz, Almanya'nın Frankfurt kentinde "Türkiye'nin Deniz Jeopolitiği ve Mavi Vatan" konulu konferansta konuştu.

Cem Gürdeniz, hem Doğu Akdeniz hem de Suriye'nin kuzeyi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gürdeniz ayrıca, 2023 Türk Deniz Jeopolitiğinin önceliklerini sıraladı.

Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği konferansa Frankfurt'ta yaşayan Türkler yoğun ilgi gösterdi.

Konferans, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Katılımcılar, konferansta satışa sunulan Amiral Soner Polat'ın kitaplarına yoğun ilgi gösterdi.

Amiral Cem Gürdeniz konuşmasında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değindi.

Doğu Akdeniz'in üç ayağından birinin KKTC olduğunu söyleyen Gürdeniz, diğer iki ayağının da Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın kuzeyi olduğunu ifade etti.

Cem Gürdeniz, PKK ve PYD/YPG'nin 32 kilometrelik güvenlik kuşağının dışına itilmesinin bataklığı kurutmayacağını belirtti. Gürdeniz, "Türk halkı ve devlet hafızası ABD'ye jeopolitik hiç bir düzlemde güvenilmeyeceğini öğrenmiştir" şeklinde konuştu.

Amiral Cem Gürdeniz Almanya'daki Mavi Vatan konferanslarına 9-10 Kasım tarihlerinde Münih ve Stuttgart'taki toplantılarla devam edecek.

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