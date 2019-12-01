Amiral Gürdeniz Rus gazetesine konuştu: Akdeniz'de ortak faaliyet icra edilebilir

Amiral Cem Gürdeniz, Rusya’nın önde gelen gazetelerinden KP’ye röportaj verdi. Edvard Chesnokov’un sorularını yanıtlayan Gürdeniz, Türk ve Rus Donanmalarının Akdeniz’de ortak harekât yapmaları fikrini dile getirdi. Gazete bu fikri başlığa taşıdı.

Cem Gürdeniz, iki ülke arasındaki Soçi Mutabakatını hatırlattı. Suriye’de Ortak Kara Devriyesi icra eden Türk ve Rus güçlerinin benzer şekilde denizde de özellikle deniz güvenliği ve enerji güvenliği alanlarında faaliyet gösterebileceklerini ifade etti.

Daha önce Karadeniz’de donanmaların uyum içinde faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Amiral Gürdeniz, “Sadece Karadeniz’de KUH (Karadeniz Uyumu Harekatı) ve önceden BLACKSEAFOR çerçevesinde deniz karakol görevleri icra etmenin dışında Doğu Akdeniz’de deniz güvenliğini birlikte sağlama fırsatına sahibiz” şeklinde konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki çelişkilerin derinleştiğine dikkat çeken Cem Gürdeniz, Asya güçlerinin emperyalist güçlere karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Gürdeniz Rus Donanması’nın Putin döneminde güçlendiğini ve Çin Donanması ile birlikte Atlantik güçlerine kontrol ve denge etkisi yaratabilecek güce eriştiği yorumunu yaptı.