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Amiral Mustafa Özbey'den Can Ataklı'ya: FETO ile ihanette bir yarışa girdi iseniz siz de kaybedeceksiniz! Komutanlar görev başındadır

Emekli Tümamiral Mustafa Özbey, Can Ataklı'ya verdiği yanıtta "Donanıma'yı aşağılar konuşmanızdan utanın. FETO ile  ihanette bir yarışa girdi iseniz, siz de kaybedeceksiniz. Komutanlar görev başındadır." ifadelerini kullandı

Amiral Mustafa Özbey'den Can Ataklı'ya: FETO ile ihanette bir yarışa girdi iseniz siz de kaybedeceksiniz! Komutanlar görev başındadır

Emekli Tümamiral Mustafa Özbey, Can Ataklı'ya yanıt verdi.

Özbey, şunları belirtti:

"C Ataklı'nın konuşmasını izleyin. 

Ona göre; Donanma, beş para etmez. FETO Donanma'yı öyle tüketti ki, gemilerin komutanları bile yok. 

Donanıma'yı aşağılar konuşmanızdan utanın. 

FETO ile ihanette bir yarışa girdi iseniz, siz de kaybedeceksiniz.  

Komutanlar görev başındadır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mustafa özbey #can ataklı #fetö
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