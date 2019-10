"Şimdi onun aziz naaşını toprağa veriyoruz ama onun bütün bu güzel özellikleri, örnek şahsiyeti, erdemleri geleceğimizi hep ışıtacak. Büyük insanlar ölmezler"

Amiral Soner Polat’ın defnedilmesinin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Soner Polat’ın eşi Sevgi Polat, camiden mezarlığa yürüyen Vatan Partililere ve törene katılanlara hitap etti.



Eşinin fotoğrafının önünde konuşan Sevgi Polat, kısa konuşmasında şunları söyledi:



“Şu anda burada olsaydı inanın çok mutlu olurdu ama ben eminim ki yukarıdan bizi görüyor. Ve hepinizi saygıyla selamlıyor. Tekrar teşekkür ederim. Onu hiçbir zaman unutmayacağız o bizim sonsuz erimiz.”







‘BÜYÜK BİR STRATEJİ UZMANI’



“Soner Polat o büyük mirasın bütün erdemlerini, fazliyetlerini, kendini vatan için feda etme kararını ve kararlılığını, fedailiği bütün bu özellikleri, mehmetçiğin özelliğini taşıyan bugünlere bir komutandı” diyen Perinçek mücadele arkadaşı, dostu Soner Polat’ın ardından şunları söyledi:



“O aynı zamanda çevik iradeli, doğru karar veren, kararlarını kararlı olarak uygulatan, gerektiğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’de yaptığı gibi ölmeyi emredebilen büyük bir strateji ustası ve büyük bir devlet adamıydı.



“Şimdi onun aziz naaşını toprağa veriyoruz ama onun bütün bu güzel özellikleri, örnek şahsiyeti, erdemleri geleceğimizi hep ışıtacak. Büyük insanlar ölmezler, öldükleri zaman büyük ölü diyoruz onlara biz ve o büyük ölüler her zaman bizlere örnek olarak yaşarlar. Soner Polat komutanımız da Türk milletine, Mustafa Kemal’in askerlerine, öncülerine bu milletin bütün güzelliklerini taşıyan, geleceği taşıyan sizlere büyük bir hatıra bıraktı, büyük bir kararlılık bıraktı. Başı dik, bağımsız, üreten Türkiye davasını, Mustafa Kemal’in davasını bir emanet olarak, bir armağan olarak bıraktı. Önümüzde büyük zorluklardan Türkiye’yi çıkarma görevi var. Size güvendi; bu emanete, bu davaya sonuna kadar hep birlikte, sahip çıkacağımıza, onun büyük huzurunda birkez daha yemin ediyoruz.”







‘ANA VATANIN TOPRAĞINA EMANET ETTİK’



Soner Polat’ın cenaze törenine katılan dostları, partili arkadaşları duygularını paylaştı.



Polat’ın yakın dostu ve silah arkadaşı Amiral Cem Gürdeniz “Çok değerli, çok parlak, Türkiye için mücevher bir arkadaşımızı, Mavi Vatan savaşçısını, ana vatanın toprağına emanet ettik. O görevine yine devam ediyor. Fikirleriyle, yazdığı kitaplarıyla, yazdığı 900e yakın makale ile bize ışık tutacak, bize bir rota çizdi o rotaya gideceğiz” dedi.







‘TÜRK GENÇLİĞİNİN YÜREĞİNDE EFSANE’



Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Özgür Bursalı da “Soner Polat komutanımız, amiralimiz hem Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aynı zamanda Türk gençliğinin yüreğinde bir efsaneydi. Türk gençliği ondan çok şey öğrendi. Binlerce askeri olduğu gibi binlerce öğrencisi de vardı” ifadelerini kullandı.



Amiral Polat’ın kitabı için beraber çalıştığı Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan da şunları ifade etti:



“Bugün dik duracağız, komutanımız gibi dik duracağız. Her türlü zorluğun karşısında çıkış yolunu gösteren, umudu, iradeyi komutanımız gibi dik duracağız bugün. Mavi Vatan kitap hazırlığını tamamlamıştık komutanımızla beraber. En büyük tesellimiz Amiral Soner Polat’ın sağlığında o kitabın çıkmış olduğunu görmüş olması. Bir ayda 5. baskı bitmek üzere. Ve her seferinde gerçekten çok heyecanlanıyordu çok mutlu oluyordu. İnanılmaz bir heyacan duyuyordu. Komutanımız sayılara takılan birisi değildir, niteliğin peşinden koşar. Asla çok alkış almak, çok beğenilmek derdinde değildi.



Gece mesaj gönderdi “yarın gelebilir misin?” diye. Biz tabi önce hastalık durumunda onu rahatsız eden bir şey mi oldu diye merak ettik. O sabah hemen erken saatlerde gittik, görüştük. Çok teşekkür etti. Ulusal Kanal izleyicilerini özlemle hasretle selamlıyorum, bu ilgi beni cesaretlendirdi dedi ve İki mesaj verdi orda biri, ‘son görevlerimi yapmak istiyorum. Bilgisayarımı hastaneye getiriyorum, yeni bir çalışma yapacağım. Yeni bir kitap hazırlığını hızlıca yapalım’ dedi.



Yaklaşık 2 hafta önce tüm makaleleri bana teslim etti. Bu Soner Polat Amiralimizin bana, bize verdiği görev. Onun fikirlerini yaşatmak, onun saçtığı ışığı, kaldırdığı bayrağı milyonlara ulaştırmak hepimizin görevi.



‘BAYRAĞINI TESLİM ETTİ’



Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar: Maalesef son 10-12 yıldır acılara aşina olduk. Ülkemize yaptıkları bir yana kişisel olarak tek tek insanların hayatıyla oynadılar ve geldiğimiz maalesef süreçte yeni bir kayıpla karşılaştık. Normal şartlar altında insanlar hasta olabilir, kazalarla karşı karşıya kalabilirler ancak yaşanmışlık çok farklı bir şey. 12 yıllık bu süreçte insanlar suçsuz, günahsız olarak yerlerinden, yurtlarından ailelerinden, işlerinden edildiler ve suçsuzluklarını savunmakla karşı karşıya kaldılar.



Bu vatana ihanet anlamına gelir affı olmayan bir suçtur, bunu kabullenmek bununla yaşamak bizim gibi insanlar için kabul edilebilir şeyler değildir. Bu anlamda Soner amiralimde o yaşadığı süreçte maalesef kansere yakalandı. Bayrağını bizlere teslim etmiştir. Bundan sonra yürüteceğimiz mücadelede bir parçası olarak her zaman her daim aramızda olacaktır. Bu mücadeleden dönmediğimiz sürece, bu mücadeleyi sonuna kadar uzun soluklu olarak götürebildiğimiz sürece sonuna kadar yaşamaya devam edecektir.



Biz ne zaman Fetullah’ın, cemaatin başımıza bu sorunları açan, ülkemize bu ihaneti yapanların yargı önünde gerçek suçlarıyla cezalandırıldığını görürsek biz işte o zaman görevimizi yerine getirmiş sayılacağız. Bu sadece vatana karşı bir görev değil aynı zamanda şehitlere karşı da bir görevdir.”



‘STRATEJİK BİLGEYDİ’



Anka Ensistüsü Başkanı Rafet Aslantaş: Ağabeyim gibiydi. Tertemiz bir yüz, bir o kadar da büyük bir kalp, mütavazılık, sevgi dolu yaklaşım.. Ensistümüzün ilk gününden itibaren bizimle beraberdi. Bizi anladı, güç verdi. Bir bilgeydi, strateji bilgesiydi. Türkiyede parmakla sayılabilecek az sayıda stratejik bilgelerden biriydi. Çok değerli bir komutandı ve çok iyi bir insandı. Tüm insanlara örnek olabilecek bir modeldi. Söyleyecek kelime bulamıyorum saygıyla eğiliyorum.



Adalet Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Caner Bayer gönderdiği taziye mesajında şunları kaydetti: “Sayın Soner Polat’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allahtan rahmet kederli ailesi ve Vatan Partisi camiasına sabırlar diliyoruz.”



KDHC’DEN TAZİYE MESAJI: HEM PARTİNİZ HEM HALKINIZ İÇİN BİR KAYIP...



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Türkiye’ye akredite Sofya Büyükelçisi Cha Kon Il, Polat’ın vefatı üzerine Vatan Partisi’ne taziye mesajı gönderdi: “Vatan Partisi’nin önemli önderlerinden, büyük devlet adamı Amiral Soner Polat’ın üzücü vefat haberini aldık. Onun ölümü hem partiniz hem de ilerici halk için ciddi bir kayıptır. Acınızı paylaşıyor, size ve ailesine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Sayın Başkan, Bu vesile ile partinizin liderliğine ve üyelerine bir kez daha sarsılmaz dayanışma duygularımızı iletiyorum. İşbirliğini gelecekte de güçlendirmek dileği ile. Saygılarımla...”



‘PAKİSTAN'IN DOSTU İDİ’



Pakistan Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi’nin Amiral Soner Polat’ın vefatına ilişkin mesajı şöyle: “Pakistan halkı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Emekli Amiral Soner Polat’ın vefatını büyük bir üzüntü ile karşıladı. Kendisi, tüm Türklerin olduğu gibi Pakistan’ın da büyük bir dostu idi. Ailesine, Vatan Partisi Genel Başkanına ve parti emekçilerine başsağlığı dileklerimizi sunarız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına ve ailesine sabırlar versin. Amin!”



