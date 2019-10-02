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Amiral Soner Polat'a veda

Büyük devlet adamı, Vatan Partisi önderi, ömrünü vatanın birlik ve bütünlüğüne adamış Amiral Soner Polat'ı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz. Amiral Polat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılacak törenle sonsuzluğa uğurlanacak.

Amiral Soner Polat'a veda

"Bir kişiden bile “Soner Polat vatanseverdir...” sözünü duymak, benim için paha biçilmez bir servettir." diyordu. Türkiye'nin büyük vatanseveri Amiral Soner Polat, bugün sonsuzluğa uğurlanacak.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Soner Polat için askeri tören yapılacak.

Polat, Çarşamba günü saat 13.00'te Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenecek törenle sonsuzluğa uğurlanacak. 

Donanmanın unutulmaz ismi Polat için Milli Savunma Bakanlığı da bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda,  "Emekli Tümamiral Soner Polat, 30 Eylül 2019 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileriz" denildi. Ayrıca Polatın cenaze törenine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #soner polat #vatan partisi #Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
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