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Amiral Soner Polat: Afrin'e müdahale son derece önemli

Türkiye'nin Afrin'e müdahalesi zamanlama açısından doğru mu? Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümamiral Soner Polat'a göre, Amerika'nın ağırlığını Rakka'ya verdiği bir dönemde Afrin harekatının tam zamanı. Üstelik bu bölgede Rusya, Suriye ve İran ile anlaşarak yapılacak harekat savaş sahasının geneli için de bir model teşkil edebilir.

Amiral Soner Polat: Afrin'e müdahale son derece önemli

Amerika, Suriye'deki savaş sahasında ağırlığını Rakka'ya verdi. Türkiye de güvenlik riskleri nedeniyle namluları Afrin'e çevirdi. Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümamiral Soner Polat'a göre, Afrin harekatının tam zamanı...

Ulusal Kanal'da Oğuz Polatbilek'in sunduğu Haber Merkezi programına katılan Emekli Türmamiral Soner Polat, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Ayn el Arap bölgesindeki Amerikan üslerinin Rakka operasyonu için ağırlık merkezi olduğunu söyleyen Polat, Türkiye, Suriye ve Rusya arasında sıkışan Afrin'in harekat için müsait durumda olduğunu belirtti.

Polat'a göre, Afrin harekatının hayata geçmesi için sağlam bir stratejiye ihtiyaç var. O strateji de daha sonra terör örgütleri tarafından işgal edilen diğer bölgelerin de kurtarılabilmesi için kalıcı bir ittifak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #soner polat #afrin #türkiye #rakka #iran #suriye #rusya #abd #ulusal kanal #oğuz polatbilek
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