Büyük Devlet Adamı, Vatan Partisi Önderi, Unutulmaz Komutan, Amiral Soner Polat, bugün hayatını kaybetti. Strateji dehası ve eşsiz birikimi ile tam bağımsız Türkiye için mücadele etti. Fethullahçı çetenin hedefindeydi. 11 Şubat 2011 tarihinde FETÖ kumpası ile önce Hasdal'a, sonra Silivri'ye gönderildi. Türk Milletinin yıktığı zindanlardan, yine başı dik çıktı. Vatan Partisi'nin neferi oldu. Devrimci ahlakı ile Türk Milleti'ne örnek oldu. Mavi Vatan'ın bekçisi, yüreklerimize ve bilinçlerimize demir attı. Hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz...

Büyük birikimi, strateji dehası, eşsiz karakteri, devrimci ahlakı ve vatanımıza sonsuz bağlılığıyla Türk Milletinin bilincine demir attı.



Vatan Partisi'nin 10. Olağan Kurultayında yaptığı konuşma hafızalara kazındı.



Amiral Soner Polat Atatürk yolunda Türkiye'yi birleştirmek için mücadele etti.



Mavi Vatan'ın yılmaz bekçisi, bağımsız, başı dik, üreten Türkiye için var gücü ile çalıştı.



FETÖ kumpaslarına, ABD'nin Mavi Vatan'daki tertiplerine karşı tavizsiz mücadele etti.



Büyük stratejik birikimi ile bölge ülkeleri ile işbirliği konusunda önemli adımlar attı.



Mısır, Suriye, Rusya, İran, Çin, Almanya... Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Büro başkanı olarak, kritik temaslarda bulundu. Türkiye'nin stratejik hedefleri için mücadele etti.



Genelkurmay karargâhında istihbarat görevlerinde yer alan, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın özel sekreterliği ve Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yapan Amiral Polat, Mavi Vatan'ın çıkarlarını sonuna kadar savundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri için yapılması gerekenleri bir bir ortaya koydu.



Aynı zamanda Aydınlık gazetesi yazarıydı. "Bismillah Vira" isimli köşesinde, Türkiye'ye yön verecek yazıları ile gündeme damga vurdu.



İhtilal Harbi'nde Bahriyemiz, Yeniden Kazanmak, Türkiye İçin Jeopolitik Rota ve Mavi Vatan için Jeopolitik rota adlı kitapları yayımlandı.



Milletimizin Büyük Komutanı Amiral Soner Polat, bilinçlere demir attı.



CENAZE TÖRENİ TARİHİ



Soner Polat'ın cenaze töreni, 2 Ekim 2019 Çarşamba günü öğle namazının ardından İstanbul Levent Camii'nde yapılacak.



VATAN PARTİSİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Vatan Partisi tarafından paylaşılan mesajda "Başkanlık Kurulu üyemiz ve Genel Başkan Yardımcımız E. Amiral Soner Polat'ı kaybettik. Son nefesine kadar yürüttüğü örnek devrimci yaşamı, fikirleri, Mavi Vatan'a tutkusu ve Balyoz tertibine karşı yürüttüğü tavizsiz mücadeleyle her zaman bizlere örnek olacak. Başımız sağ olsun." denildi.



SONER POLAT'IN ÖZGEÇMİŞİ



Deniz Harp Okulu'ndan 1979 yılında mezun oldu. Çeşitli harp gemilerinde çalıştı. Turgutreis fırkateyninin Komutanlığını yaptı. Burak sınıfı korvetlerin Komodoru oldu. Genelkurmay karargâhında istihbarat görevlerinde bulundu. Roma Deniz Ataşesi olarak İtalya'da görev yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Özel Sekreteri oldu. Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve NATO Savunma Koleji'nden (Roma) mezun oldu.



Tuğamiralliğe 2005 yılında terfi etti. Bu rütbede, 2005-2007 yıllarında Ankara'da Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı, 2007-2009 yıllarında Mersin'de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak görev yaptı. Tümamiralliğe 2009 yılında terfi etti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı'na atandı. Bu görevini sürdürürken, 11 Şubat 2011 tarihinde Balyoz davası nedeniyle tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi'ne konuldu. 2013 Ağustos ayı Yüksek Askeri Şûrası'nda emekli edildi.



Emeklilik sonrasında, 6 Eylül 2013 tarihinde Hasdal'dan Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Balyoz davasında özel yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı ve bu hüküm Yargıtay tarafından onandı. Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davasında hak ihlali yapıldığına yönelik oybirliğiyle aldığı karar neticesinde 19 Haziran 2014'te tahliye edildi. Yapılan yeniden yargılama neticesinde beraat etti. 2015 yılında Vatan Partisi’ne katıldı.



Polat gazeteler ve internet sitelerinde günlük yazılar yazdı, dergiler ve strateji kuruluşlarına ait yayınlarda periyodik makaleleri yayımladı, dergi ve yayın evlerinin yazı kurullarında yer aldı ve çeşitli konular hakkında kitaplar yazdı.



Emekli Tümamiral Soner Polat, Sevgi Polat ile evlidir.



ulusal.com.tr