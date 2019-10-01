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Amiral Soner Polat için başsağlığı mesajları

Amiral Soner Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından sıra, silah, dava arkadaşları Ulusal Kanal ekranlarında çok özel açıklamalar yaptı

Amiral Soner Polat için başsağlığı mesajları

Amiral Soner Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından sıra, silah, dava arkadaşları Ulusal Kanal ekranlarında çok özel açıklamalar yaptı.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'den gelen mesajı paylaşıyoruz.

Koşaner mesajında, "Değerli silah arkadaşımız Tümamiral Soner Polat’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.Mesleki bilgisi ve üstün nitelikleriyle hafızalarda yer etmiş olan merhum arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Onur Öymen'den başsağlığı mesajı
Emekli Büyükelçi Onur Öymen mesajında, "Çeşitli uluslararası görüşmelerde Türkiye'nin haklarını ve çıkarlarını cesaret ve dirayetle savunduğunu yakından görme fırsatını bulduğum değerli Amiral Soner Polat'ın aramızdan ayrıldığını derin üzüntüyle öğrendim. Uğradığı haksızlıklar ve çektiği sıkıntılar onun ülkemiz için mücadele azmini etkilememişti.Amiral Soner Polat'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailesine, dostlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #soner polat #Onur Öymen #Işık Koşaner
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