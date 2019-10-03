Türkiye dün ‘Sonsuz Er’ini, Soner Polat’ı uğurladı. Ailesinin, silah arkadaşlarının, partili dostlarının omuzlarında yükseldi. Cami avlusuna, sokaklara dökülen yüzlerce kişi asker selamıyla veda etti O’na

Hastalığı nedeniyle aramızdan vakitsiz ayrılan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, emekli Tümamiral Soner Polat için dün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Levent Camisi’nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın askeri töreniyle uğurladık O’nu.



‘Varlığını Türk varlığına armağan eden’ Amiral Polat için yüzlerde kişi Levent Camisi’ndeydi. Ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları, Vatan Partisi’nin Genel Başkan Doğu Perinçek’ten üyelerine her kademesinden dostları, beraber tertibe uğradığı silah arkadaşları, yazılarıyla, sözleriyle dokunduğu yüzlerce genç, yaşlı... Caminin avlusu, sokaklar onu uğurlamaya gelenlerle doldu, taştı. Havadaki kedere, acıya rağmen slogan atılmadı, bağırılmadı, herkes dimdik durdu. Karmaşaya izin verilmedi, kimse öne geçmek için çırpınmadı. Eşi Sevgi Polat, tabutunun başında dimdik asker selamına durdu. Sevenleri O’nu, O’na yakışır biçimde uğurladı.







Öğle namazının ardından cenaze töreni için saf tutuldu. İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu geldi tabutun yanına. Avukat Faik Işık’ın ricasıyla geldiğini söyledi, başka hiçbir cenaze töreninde duyamayacağımız sözlerle hitap etti törendekilere. ‘Ömrü çalınan’lara, vefasızlara değindi, ‘Şahit misiniz?’ diye sordu, avlu ‘şahidiz’ diye inledi.







KUVVET KOMUTANI DA SAF TUTTU



Soner Polat’ın cenaze töreninde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı en üst düzeyde temsil edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem’in yanısıra İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin de cenaze törenine katıldı. Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar da bulundu.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Korkmazcan, Şule Perinçek, Tülin Oygür, Zeynep Küçük, Genel Sayman Serhan Bolluk, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan törene katıldı.







Törene FETÖ’nün tertip davalarında hedef alınan komutanlar, yargılama sürecinde tertibin karşısında duran isimler de katıldı: Emekli Koramiral Can Erenoğlu, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, ve eşi Rengin Gürdeniz, emekli Tümamiral Semih Çetin, emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek, emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Eren, TESUD Başkanı N. Kemal Çalışkan, Celal Ülgen, Ergenekon’la hedef alınan Mehmet Demirtaş, tertip şehidi Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal. Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, eski milletvekilleri Onur Öymen, Ali Özgündüz, Ahmet Güryüz Ketenci, eski GATA Komutanı Tarık Özkut, emekli Albay İsa Çerkez, oyuncu Gülsen Tuncer, yazar Mustafa Albayrak, Anka Başkanı Rafet Aslantaş, enerji uzmanı Volkan Özdemir, Star Gazetesi yazarı Ardan Zentürk, Prof. Dr. Tolga Yarman, eski Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri, ÜmitYalım, Avukat Günizi Dizdar ve Ali Rıza Dizdar de cenazede bulunan isimler arasındaydı.







ÇELENK GÖNDERDİLER



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi, KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, Öncü Gençlik, Öncü Kadın, Türkiye Gençlik Birliği, Görev Vakfı, Aydınlık gazetesi, Ulusal Kanal, emekli Korgeneral Engin Alan, Bedrettin Dalan, Fenerbahçeliler Derneği cenaze törenine çelenk gönderdi.



FOTOĞRAFLAR: AKADUR TÖLEGEN-DOĞAN KEMANCI

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