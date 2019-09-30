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Amiral Soner Polat'ın Vatan Partisi 10'uncu Olağan Kurultayı'nda yaptığı tarihi konuşma

Bugün kaybettiğimiz Emekli Tümamiral Soner Polat, 11 Mart 2017 tarihinde Ankara Arena’da on binlerce kişiyle toplanan Vatan Partisi 10'uncu Olağan Kurultayı'nda tarihi bir konuşma yapmıştı

Amiral Soner Polat'ın Vatan Partisi 10'uncu Olağan Kurultayı'nda yaptığı tarihi konuşma

81 ilden geniş katılımın olduğu Türkiye'yi birleştiren kurultayda Vatan Partisi Divan Başkanlığı'na seçilen Soner Polat, coşkulu bir konuşma gerçekleştirmişti.

Soner Polat, konuşmasında şunlar belirtmişti:

"Tükiye’nin 81 ilinden şehit kanlarıyla bayraklaşan kutsal toprakların 'Vatan savaşından milli hükümete' sloganlarıyla gelen, başkentte toplanan, sizleri sevgiyle kucaklıyorum.

Tarihi şölene hoşgeldiniz.

Coşku ve mutlu günde bizleri yalnız bırakmayan değerli parti temsilcileri ve basına teşekkürler.

Vatan Partisi, Hasan Tahsi'nin attığı ilk kurşundur. Vatan Partisi emektir, namustur. Vatan Partisi, Mustafa Kemal'dir. Vatan Partisi, Kubilay’ın temiz kanıdır. Şehitlerimizdir. Dünü bugüne bugünü yarına bağlayan altın kemerli köprüdür. Düşmanın haysızca akınına direnendir.
 
Vatan Partisi'nde sade birey olmak TBMM'de mebus olmaktan daha değerlidir.

FETÖ’nün sızamadığı tek kurum, Vatan Partisi'dir. Biz de bozulmuş tohumlar yeşermez. Partimiz ülkenin sevgi dolu yüreğidir. Partimizin rotası Gazi Mustafa Kemal’in rotasıdır. Hiçbir kuvvet bizi bu rotadan saptıramaz.
 
Vatan Partili yiğittir, namusludur, onurludur. Her devrin adamı değil; her devirde adamdır.
 
Bu yolda bilinçle yürüyoruz. Atatürk devrimlerini tamamlamak için yürüyoruz. Ülkenin gözyaşlarını dindirmek için yürüyoruz. Yolumuz ve bahtımız açık olsun.

Genel kurultayımız ülkemize hayırlı olsun."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #soner polat #vatan partisi
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Büyük Devlet Adamı, Vatan Partisi Önderi, Unutulmaz Komutan, Amiral Soner Polat, bugün hayatını kaybetti. Strateji dehası ve eşsiz birikimi ile tam bağımsız Türkiye için mücadele etti. Fethullahçı çetenin hedefindeydi. 11 Şubat 2011 tarihinde FETÖ kumpası ile önce Hasdal'a, sonra Silivri'ye gönderildi. Türk Milletinin yıktığı zindanlardan, yine başı dik çıktı. Vatan Partisi'nin neferi oldu. Devrimci ahlakı ile Türk Milleti'ne örnek oldu. Mavi Vatan'ın bekçisi, yüreklerimize ve bilinçlerimize demir attı. Hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz...
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