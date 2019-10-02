Türkiye Amiraline veda etti. Binlerce yurttaş naaşı başında Mavi Vatan'ın bekçisine selam durdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatanseverler, Amiral Soner Polat'ın ardından, mücadelesini kararlılıkla devam ettirme sözü verdi. Silah ve dava arkadaşları cenaze töreninde hazır bulundu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli askerler ve sevenleri Büyük Komutan Soner Polat'ı son yolculuğuna uğurladı.

Türk Milleti, Donanmanın Yıldızı, Vatan Partisi önderi Amiral Soner Polat'a veda etti.



Amiral Polat için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca resmi tören düzenlendi.



Dava, sıra, silah arkadaşları, törende hazır bulundu. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz,İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Emekli Tümamiral Semih Çetin, Emekli Koramiral Can Erenoğlu, Emekli Koramiral Kadir Sağdıç, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Prof. Dr. Emin Gürses, Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Eren, Eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan, Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Tiyatro Sanatçısı Gülsen Tuncer, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan, Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş ve Avukat Faik Işık'ın yanısıra çok sayıda vatandaş Amiral'e selam durdu.





Amiral Soner Polat'ın eşi Sevgi Polat törende taziyeleri kabul etti.



Cenaze namazının ardından askeri tören yapıldı.



Türkiye'nin dört bir yanından Amiral'e veda etmek için gelen vatandaşlar, Zincirlikuyu mezarlığına yürüyüş yaptı. Mavi Vatan'ın yılmaz savuncusu, Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.



Vatan Parti Lideri Doğu Perinçek, Polat'ın naaşı defnedildikten sonra, konuştu.



Perinçeki, Amiral Polat'ın mücadelesini devam ettireceklerini söyledi.



Soner Polat'ı eşi Sevgi Polat'ta, eşinin mezarı başında bir konuşma yaptı.



Genci, yaşlısı, 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, Amiral Soner Polat'a böyle veda etti....



ulusal.com.tr









