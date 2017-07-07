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Amiral Soner Polat: Sonuçsuz kalması Türkiye için hayırlı oldu

Emekli Tümamiral Soner Polat, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakeresini Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Polat, "Sonuç çıkmaması bizim adımıza hayırlı oldu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle maddi ve manevi bağlarını daha da güçlendirmeli" dedi. Polat, Türkiye'nin acilen Kuzey Kıbrıs'ın tanınması için diploması atağı içine girmesi gerektiğini söyledi.

Amiral Soner Polat: Sonuçsuz kalması Türkiye için hayırlı oldu

"Sonuç çıkmaması bizim adımıza hayırlı olmuştur" dedi. Türkiye'nin yapması gerekenleri sıraladı. 

Vatan Partisi Uluslarası İlişkiler Bürosu Başkanı emekli Tümamiral Soner Polat, Cenevre'deki Kıbrıs Müzakerelerini Ulusal Kanal'a değerlendirdi. 

Emekli Tümamiral'e göre müzakelerden sonuç çıkmaması "hayırlı" oldu. Kıbrıs Rum tarafının masayı terketmesi de Türkiye'nin elini güçlendirdi.. 

Ancak Türkiye'nin atması gereken adımlar var. En önemlisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle maddi ve manevi ilişkiler daha da geliştirilmeli.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın acilen münhasır ekonomik bölge oluşturması gerekiyor. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması da Türkiye'nin atması gereken önemli adımlardan. Bunun için tek rota var o da Avrasya..

Cenevre'den sonuç çıkmadı ama Kıbrıs konusunda tehlike sürüyor. Türkiye'nin Avrasya'yı arkasına alması da batıya karşı elini güçlendirecek.

Haber: Deniz Adalı
Kamera: Şengül Derin
ulusal.com.tr

Etiketler; #amiral soner polat #Kıbrıs #türkiye #ulusal kanal
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