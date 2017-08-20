"PYD-YPG İdlib'e girerse bu Türkiye için çok vahim sonuçlar doğurur." Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Soner Polat, Afrin ve İdlib ile ilgili kritik açıklamalar yaptı. "Amerika IŞİD senaryosunda olduğu gibi El-Nusra'yı bahane ederek PYD-YPG ile İdlib'e girmek istiyor. Türkiye buna seyirci kalamaz." diyen Emekli Tümamiral; Rusya, İran ve Suriye ile anlaşılarak Afrin ve İdlip'te denetimin sağlanması gerektiğini söyledi.

0 0 0 0

Türkiye'nin olası Afrin operasyonu hazırlıkları ve İdlip'te yaşanan gelişmeler.



Gözlerin çevrildiği İdlip ve Afrin bölgesiyle ilgili Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat kritik açıklamalar geldi.



Polat, Amerika'nın IŞİD senaryosunda olduğu gibi El-Nusra'yı bahane ederek PYD-YGP'Yİ İdlip'e sokmak isteğini söyledi.



Emekli Tümairal Polat'a göre Türkiye acil olarak Rusya, Suriye ve İran ile anlaşarak Afrin ve İdlip'te denetimi sağlamalı.



Polat'a göre İdlip'te daha önce olduğu gibi Rusya ve Amerika'nın ateşkes anlaşması yapması mümkün görünmüyor.



Rusya'nın Amerika'yla anlaşma yapması ise bölgeden silinmesi anlamı taşıyor.



Haber: Deniz Adalı

Kamera: Bülent Ünal

ulusal.com.tr