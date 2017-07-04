"Yunan askerlerinin, Türk gemisine yönelik saldırısı deniz haydutluğudur..." Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Emekli Tümamiral Soner Polat, Ege'de yaşanan olayı işte bu sözlerle değerlendirdi. Polat'a göre; Türkiye, Yunan sirtakisine 'bahriye çiftetellisiyle' yanıt vermeli ve Ege'deki ağırlığını hissettirerek benzer olayların yaşanmasını önlemeli.

Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk gemisine yönelik saldırısı Ege'deki Yunan tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi.



Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Emekli Tümamiral Soner Polat, Yunanistan'ın saldırısına karşı acil hamle yapılması gerektiğini söyledi.



Polat, Türk gemisine saldırı yapılan bölgede ticaret gemilerinin zararsız geçiş hakkına sahip olduğunu belirtti.



Polat'a göre, Yunan askerlerinin Türk ticaret gemilerine müdahale etme ya da Rodos'a davet etme gibi bir hakkı yok. Yapılan saldırı ise deniz hukuku sözleşmesinin çiğnenmesi. Buna karşı Türkiye'nin Ege'de acilen bir tatbikat yapması ve benzer olayların yaşanmaması için caydırıcı gücünü kullanması gerekiyor.



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