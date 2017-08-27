Türkiye'nin en sıcak gündemlerinden biri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ABD'nin kurmak istediği terör koridoru Afrin'i vurması oldu. Ulusal Kanal yayınına katılan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emenki Amiral Soner Polat, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin Amerika'dan önce bölgede kontrolü sağlaması gerektiğini söyleyen Polat, bölge ülkeleri ile ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden Amerika'nın 1991'den tek bir amacı var, Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e uzanan bir terör koridoru kurmak.



Türkiye bu plana Fırat Kalkanı Harekatı ile darbe indirdi. Bölgedeki gelişmeleri hassas şekilde takip eden TSK, Büyük Taarruz'un yıldönümünde, PKK/YPG'nin Afrin'deki mevzilerini vurdu.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Amiral Soner Polat, Kilis sınırında konuşlu topçu birliklerinin Afrin koridorunu obüslerle ateş altına almasını değerlendirdi. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda gerekli dersleri aldığına dikkat çeken Polat, Rusya, İran ve Suriye ile bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.



Afrin, Türkiye'nin bölgedeki geleceği için kritik bir öneme sahip. Amerika terör koridoru sayesinde Türkiye, İran'da da çatlaklar açmayı ve o çatlaklara sızmayı hedefliyor.



Polat'a göre aksi halde Türkiye daha büyük bir bedeller ödeyebilir.



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