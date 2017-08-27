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Anadolu Atayün'ün ailesi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ'den tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi ve oğlununda aralarında bulunduğu 4 kişi yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandı. Fethiye'den bot ile Rodos Adasına gitmeye çalışan şüpheliler gözaltına alındı.

Anadolu Atayün'ün ailesi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Konya'da FETÖ'den tutuklanan eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün ailesi, Muğla Fethiye'de Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandı.

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri 34 saat boyunca zanlıları takip etti. Atayün'ün eşi ve oğlununda aralarında bulunduğu 4 kişi, balıkçı barınağından bot ile ayrılmak üzereyken operasyon yapıldı. 

Gözaltına alınan zanlıların yasadışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmek istedikleri belirlendi.

Şüphelilerden Atayün'ün eşi B.A'nında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.

Öte yandan 17 Ağustos'ta Konya Merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda Atayün'ün kızı Y.A. ile oğlu H.E.A.’nın da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. Anadolu Atayün’ün çocuklarından biri savcılık tarafından, diğeri ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


ulusal.com.tr
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