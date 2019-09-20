İstanbul Tabip Odası seçimlerinin aday grubu olan Cumhuriyetçi Hekimler adına İrfan Gökçay, Okmeydanı Hastanesi önünde yaptığı açıklamada "Eylemlerini HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde tüm tehditlere rağmen sürdürerek, HDP’nin ABD’nin 'Kara gücüm' dediği PKK’ya eleman temin etme merkezi olarak görev yaptığını tescil etmişlerdir." dedi

İstanbul Tabip Odası seçimlerinin aday grubu olan Cumhuriyetçi Hekimler adına İrfan Gökçay, Okmeydanı Hastanesi önünde bir açıklama yaptı.



Açıklamada, şunlar denildi:



"Evlatlarını sağlıklı, başı dik, özgüveni yüksek Cumhuriyet Yurttaşları olarak yetiştirmek için Analarımızın eylemli olarak gösterdikleri cesaret ve feraset hepimize örnek oluyor.



PKK’nın ateşe sürdüğü çocuklarımızın yaşam, beden ve ruh sağlığı hakları, ağır biçimde tahrip edilmektedir. Milyonlarca çocuğumuz büyük bir tehdit altında yaşamaktadır.



Analarımız, evlatlarını PKK’dan almanın yolunun HDP’den geçtiğini saptayarak, HDP-PKK ilişkisinde oluşturulan tereddütleri gidermişler;



ABD’nin ülkemize yönelttiği terörü etkisizleştirerek, barış’a giden yolun engelini eylemli olarak ilan etmişlerdir.



Eylemlerini HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde tüm tehditlere rağmen sürdürerek, HDP’nin ABD’nin 'Kara gücüm' dediği PKK’ya eleman temin etme merkezi olarak görev yaptığını tescil etmişlerdir.



HDPKK'nın ateşe sürdüğü evlatlarını cesaret ve ferasetle savunan analarımızla kol kola omuz omuzayız.



Analarımız görevlerini fazlası ile yapmaktadırlar;



Evlatlarına bir an önce kavuşturmak hepimizin görevidir.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere, Hükümet ve TBMM’nin görevlerinin gereğini cesaretle yapmaları Anayasal sorumluluklarıdır."



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