'Analizi Harbiyeli' adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen eski Jandarma Kurmay Albay Kulaç'ın, yargılandığı darbe girişimi davası dosyasının Ankara'da devam eden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilmesi talebi, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde adı "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak yer alan ve "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen eski Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç'ın yargılanmasına devam edildi.



Kulaç, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde avukatının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, Kulaç hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve FETÖ üyeliğiyle cezalandırılmasını talep etti.



Daha sonra savunması için söz verilen Kulaç, dosyadaki belgelerin kendisine ulaşmaması, belgeler üzerinde araştırma yapılması talebinin reddedilmesi gerekçesiyle esas hakkında savunma yapmayacağını söyledi.



Kulaç, dosyasının Ankara'da devam eden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı dosya ile birleştirilmesini talep ederek, savunma yapabilmesi için ek süre verilmesini istedi.



Dosyada eksiklikler bulunduğunu, hakkındaki iki ayrı Bylock raporu arasında çelişkiler olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gözlemci istemesi ile ilgili sözlerinin zapta geçirilmediğini ileri süren Kulaç, "Dosyamın Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı dosya ile birleştirilmesini istiyorum. Tevsi tahkikat talebimi yineliyorum. Yurtta Sulh Konseyi direktifinde görev verilen tüm askerlerle ilgili adli ve idari işlem yapılıp yapılmadığı konusunda Genelkurmay Başkanlığına yazı yazılmasını talep ediyorum. Eksikler giderildikten sonra savunma yapacağım. Karar duruşmasında salonda hazır edilmemi istiyorum." ifadelerini kullandı.



Avukatının savunmasını da alan mahkeme heyeti, dosyanın sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı dosya ile birleştirilmesi ve diğer talepleri, davanın esasına katkı yapmayacağı ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti.



Dosyanın bir örneğinin UYAP üzerinden Kulaç'a gönderilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, şüpheliye son kez savunma imkanı sağlanması için duruşmayı erteledi.



Dava süreci



İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görevli Ömer Kulaç, FETÖ'nün darbe girişiminde, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından kendisine verilen "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" görevini icra etmek için 15 Temmuz akşamı Kırşehir'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıkmış, kent girişinde kolluk kuvvetlerinin "Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışırken Hacıbektaş ilçesinde çıkan çatışmada yakalanmış ve 17 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Kulaç hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.



Ayrıca, Kulaç'ın darbe girişimine yönelik paylaşımlarda bulunan "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabının kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.