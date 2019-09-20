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Anastasiadis, Türkiye'yi hedef aldı

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis, Türkiye'yi hedef aldı, Doğu Akdeniz'deki varlığımızı tehdit eden açıklamalarına devam etti. Uluslararası topluma da Türkiye'yi kınama çağrısında bulundu.

Anastasiadis, Türkiye'yi hedef aldı

Rum lider Nikos Anastasiadis Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin durdurması gerektiğini savundu.

Çin halk Cumhuriyeti kuruluş resepsiyonunda konuşan Anastasiadis, Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

Kıbrıs'ta müzakerelerin başlaması için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'dei faaliyerlerini sonlandırması şartını koşan Anastasiadis "Türkiye'nin yasadışı faaliyetlerine son vererek müzakere ortamının uygun bir şekilde yaratılmasına katkıda bulunacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma "Türkiye'yi kınama" çağrısı yapan Rum lider kapalı Maraş bölgesinin açılamayacağını da öne sürdü.

Bu arada Rum kesiminden Doğu Akdeniz'de bir hamle daha geldi. Rum yönetimi tek başına ilan ettiği münhasır ekonomik bölgedeki 7'nci parsel için İtalyan-Fransız şirketler grubuna ruhsat verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu akdeniz #rum kesimi
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