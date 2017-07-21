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Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu
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Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi, değeri 100 lirayı aşan malların listesini göndermeyen veya mali denetimlere ilişkin belgeleri teslim etmeyen 5 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu

Yüksek Mahkemenin bazı siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çoğulcu Demokrasi Partisi'nin 2014 ve 2015 ile AS Parti, Genç Parti, Yeni Dünya Partisi ve DSP'nin 2015 yılı kesin hesap incelemelerinde eksiklikler tespit eden Anayasa Mahkemesi, partilerin kesin hesaplarını kabul etmedi.

Çoğulcu Demokrasi Partisinin 2014 ve 2015 yılı kesin hesap incelemelerinde, Anayasa Mahkemesince istenen belgelerin zamanında verilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı. Partinin her iki hesap kesim döneminde de taşınmaz ve değeri 100 lirayı aşan taşınır mallar ile menkul kıymetlerin, her türlü hakların değerleri ve edinim tarihini gösterir listeyi göndermemesi nedeniyle bu parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

AS Parti, DSP, Genç Parti ve Yeni Dünya Partisi'nin 2015 yılı kesin hesap incelemesinde de partilerin kesin hesaplarına ilişkin gerekli belgeleri Anayasa Mahkemesine süresinde göndermedikleri gerekçesiyle yasal işlem yapılması için Ankara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #anayasa mahkemesi #Cumhuriyet Başsavcılığı #dsp #AS Parti #genç parti #Yeni Dünya Partisi #Çoğulcu Demokrasi Partisi
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