Anayasa Mahkemesi, TÜRKSAT davasında yargılanan FETÖ sanığının ihlal başvurusunu reddetti. Karar AYM'nin FETÖ ile ilgili verdiği ilk karar olma bakımından önem taşıyor.

Anayasa Mahkemesi, FETÖ ile ilgili ilk kararını verdi. Mahkeme "Kişi güvenliği ve hürriyet hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle başvuran FETÖ sanığının başvurusunu reddetti.



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Türksat davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanıyordu.



Yavuz "Tutuklama tedbirinin hukuki olmadığı, tutukluluğun makul süreyi aştığı, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin duruşmasız yapılmasını" gerekçe göstererek AYM'ye başvurmuştu.



Yüksek yargı Yavuz'a ret yanıtı verdi. Mahkeme, gerekçeli kararını daha sonra açıklayacak.



Davanın sivil sanıklarından eski TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı Aydın Yavuz, Keskin F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunuyor.





ulusal.com.tr