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Anıtkabir'de 'dronesavar'lı önlem

Devletin zirvesinin katıldığı Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkat çekti.

Anıtkabir'de 'dronesavar'lı önlem

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.  Anıtkabir'de devlet erkanının katıldığı töreni geçen yıllarda olduğu gibi vatandaşlar da izledi.

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken  garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından  Anıtkabir'e alındı. Anıtkabir çevresinde kuş uçurtulmadı. 



Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan  Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkat çekti.

Etiketler; #dronsavar #haberler #Zafer Bayramı #cumhurbaşkanlığı #Türk Silahlı Kuvvetleri
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