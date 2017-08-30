30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Anıtkabir'de devlet erkanının katıldığı töreni geçen yıllarda olduğu gibi vatandaşlar da izledi.
Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından Anıtkabir'e alındı. Anıtkabir çevresinde kuş uçurtulmadı.
Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkat çekti.
Devletin zirvesinin katıldığı Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkat çekti.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Anıtkabir'de devlet erkanının katıldığı töreni geçen yıllarda olduğu gibi vatandaşlar da izledi.
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