Türk Milleti Atatürk'te birleşti. Eline Türk Bayrağını alan Anıtkabir'e koştu.

Bir ayda milyonlar akın etti. Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldı.

Anıtkabir her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.

Kasım ayında Anıtkabir’i 1 milyon 544 bin 598 kişinin ziyaret ettiği belirlendi.

Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesine göre, ziyaretçilerin 1 milyon 514 bin 715’ini yerli, 29 bin 883’ünü yabancı vatandaş oluşturdu.

Daha önce Anıtkabir’e bir ay içerisinde en fazla ziyaretçi Kasım 2018’de yapılmıştı. Bu ziyaretçi sayısı da 1 milyon 442 bin 983’tü. Böylece Anıtkabir’e bir ay içerisinde yapılan en fazla ziyaretçi rekoru 2019 Kasım ayında kırılmış oldu.

Kasım ayında ziyaretin en önemli günü ise 10 Kasım’dı.

Türkiye Gençlik Birliği öncülüğünde on binlerce genç Mehmetçik olmuş, Ata’sının huzuruna çıkmıştı. Atatürk ve Mehmetçiğe selam durmuştu.

Paylaşılan rakamlara göre milli bayramlarda da Anıtkabir’in ziyaretçi akınına uğradığı tespit edildi. Buna göre, Nisan’da 650 bin 165, Mayıs’ta 533 bin 918, Ağustos’ta 388 bin 496 ve Ekim’de de 1 milyon 189 bin 292 kişi ziyaret etti.

2019 yılının 11 ayındaysa 6 milyon 176 bin 78 kişi Ata’nın huzuruna çıktı.

Anıtkabir’e yapılan yabancı ziyaretçi sayısında da önemli oranda artış yaşandı. 2019 yılının ilk 11 ayında 339 bin 374 yabancı vatandaş Anıtkabir’i ziyaret etti.

ulusal.com.tr