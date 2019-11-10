Anıtkabir'den Mehmetçiğe selam

10 Kasım Pazar günü saat 12.30’da Ankara Güvenpark’ta buluşan gençler “Hepimiz Mehmediz, Biz Türkiye’yiz”, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”, “10 Kasım Yas Değil Mücadele Günüdür!”, “Liseliler Burada, Atatürk’ün Yolunda!” sloganlarıyla Anıtkabir’e yürüdü. PKK’ya karşı sınır ötesinde savaşan Mehmetçik için selam duran TGB’liler, emperyalizme karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi.

TGB’li gençler, ellerinde binlerce “Selam Dur Türkiye” dövizleri taşıyarak adeta maket denizi oluşturdu.

“ATATÜRK BUGÜN BARIŞ PINARI’NDA, DİYARBAKIR’DAKİ ANALARIN KARARLILIĞINDA”

Yürüyüş öncesinde Güvenpark’ta konuşma yapan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, “Barış Pınarı Harekatında terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçiğimizin mücadelesinde yaşıyor. Diyarbakır’da evlatlarını HDP/PKK zulmünden kurtarmak için 68 gündür kahramanca direnen annelerimizin korkusuz bakışlarında yaşıyor. Gençliğe Hitabeyle, Cumhuriyetimizi, cennet vatanımızı emanet ettiği Türk Gençliğinin bilincinde yaşıyor. Ve siz değerli vatanseverlerin yüreğinde, mücadelesinde yaşıyor.” dedi.

Emperyalizme karşı bağımsızlık savaşının Atatürk gibi yapılacağını söyleyen Yıldırım Gençer, “Atatürk, bir çözümün ve programın adıdır. Emperyalizme karşı bağımsızlığın adıdır. Sorunlar, Atatürk gibi çözülür. Savaşlar, Atatürk gibi yapılır. Devrimler, Atatürk gibi gerçekleştirilir. ABD’ye ve onun kukla terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz ikinci istiklal savaşımızı ancak Atatürk gibi olarak zafere ulaştırabiliriz. İçeride, milletimizin birliğini hedef alanlara taviz vermiş midir? Teröre özgürlük tanımış mıdır? İşte Kurtuluş savaşımızın zafer parolası buradadır. Terör örgütünün meclis uzantısı HDP’ye özgürlük tanımayalım. Tıpkı Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi komşularımızla birlik halinde emperyalizmi yenilgiye uğratalım. Ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıralım!” ifadelerini kullandı.

Gençer, konuşmasında Atatürk’ü istismarı edenleri, “Atatürk maskesine gizlenerek, terörle, HDP’yle işbirliğini savunuyorlar. Atatürk maskesiyle, emperyalizme, ABD’ye teslim olmayı milletimize sunuyorlar. Hangi tarih, hangi kitap Atatürk’ün teröre özgürlük tanıdığını yazmıştır, göstermiştir? Emperyalizmle işbirliği yapan Atatürkçü olur mu? Sözde Ermeni Soykırım yalanını savunan Atatürkçü olur mu? Diyarbakır annelerini görmezden gelip, hakkınızı başka kapıda arayın diyen Atatürkçü olur mu? Savaşmayan Atatürkçü olur mu?” sözleriyle eleştirdi.

“57 yıllık ömrüne nice zaferler sığdıran büyük önderimiz, bizlere sadece vatanı değil, bağımsızlık çizgisini emanet etti.” diyen TGB Genel Başkanı Gençer sözlerine şu şekilde devam etti:

“Terörle mücadelede tavizsiz olmayı emanet etti. Türk gençliği olarak, milletimize söz veriyoruz. Türkiye’yi teröre teslim etmek isteyenlere karşı Mehmetçik ruhuyla savaşacağımıza söz veriyoruz!”

“EN BÜYÜK SINAVIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ SAVUNMADAKİ KARARLILIĞIMIZDIR!”

Yıldırım Gençer’in ardından konuşma yapan Ankara Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu Başkanı Anıl Işık şunları söyledi:

“Bugün Atatürk olmak, Mehmetçiğimizin yanında durmaktır. Bugün Atatürk olmak, emperyalizme meydan okumaktır Bugün Atatürk olmak, üniversiteleri vatanseverliğin kalesi yapmaktır. Bizim en büyük sınavımız Türkiye Cumhuriyeti’ni savunmadaki kararlılığımızdır.”

Anıl Işık’tan sonra kitleye hitap eden Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Göksu Nacar şunları dile getirdi:

“Ankara’ya gelmek birleşmektir. Söz konusu vatansa gerisi teferuattır demek için buradayız. Ordumuza destek olmak, Mehmetçiğimize selam durmak için buradayız. Sorumluluğumuzun farkındayız, görevlerimizin başındayız. Bir an olsun Atatürk’ün yolundan dönmeyeceğiz. Emperyalizme karşı milyonlarca Mehmetçik olacağız, Türkiye’yi yeni zaferlere ulaştıracağız.”

Mitingde son konuşmayı yapan İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Emre Oflaz, konuşmasından şunlara yer verdi:

“Çanakkale’de Seyit Onbaşı’nın gücüyüz, yenilmez denilen emperyalizme meydan okuyoruz. Sivas’ta Tıbbiyeli Hikmet’in kararlılığıyız, teslimiyete ve umutsuzluğa savaş açıyoruz. Ankara’da Ömer Halisdemir’in cesaretiyiz, tek başımıza kalsak bile siperden fırlamaya hazırız. Barış Pınarında terörü yerle yeksan eden Mehmetçiğiz, bizi hiç kimse ve hiçbir engel durduramaz. En başta düşmanlarımız duysun, ABD ve onun piyonları dinlesin, bilmeyen kalmasın: Zafer bizimdir!”

Yürüyüş sonunda Anıtkabir’de selam duran TGB’li gençler, kahraman Türkiye’yi teröre teslim etmekyeceklerini ve sonuna kadar mücadele edeceklerinin sözünü verdiler.