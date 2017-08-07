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Anıtkabir'in ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

Anıtkabir'in ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. İlk 6 ayda Mustafa Kemal Atatürk'ü 2 milyon 259 bin 833 kişi ziyaret etti. Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ise gözümüz gibi bakıyoruz... Kabrin her zaman temiz kalması sağlanıyor. Bakım, onarım çalışmaları aksatılmıyor.

Anıtkabir'in ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığı Anıtkabir'e gözümüz gibi bakıyoruz...

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yılın ilk altı ayında kabri 2 milyon 259 bin 833 kişi ziyaret etti.

Günlük ortalama ziyaretçi 10 bin kişi... Bu sayı hafta sonları ise 15-20 bine yükseliyor.

Anıtkabir Komutanı Albay Ahmet Nurtan'ında dediği gibi buradaki askerlerin görevi herkese nasip olmaz. İşte bu anlayışla Anıtkabir'in her gün düzenli, tertipli ve temiz olması için gerekli önlemler alınıyor.

Anıtkabir'in her zaman temiz kalması sağlanırken her türlü bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Barış Parkı'nın bakımına yönelik de özenli bir çalışma yürütülüyor. Parkta 104 türde yaklaşık 50 bin ağaç ve çalı bulunuyor.

Anıtkabir'in anıt blokunda her gün 7 "saygı nöbetçisi" nöbet tutuyor. Atatürk'e gösterilen saygının sembolü nöbetçiler hiç hareket etmiyor.

Mehmetçiğin bir saatlik nöbetlerinin ardından yaptıkları değişim ise yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.





Bakım, onarım çalışmaları 



Anıtkabir'de bu sene çok sayıda bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk olarak panorama ve yağlı boya tablolarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı. 


Barış Parkı'nda 24 bahçıvan görev yapıyor 



"Heykel" askerler



Anıtkabir Komutanı Albay Nurtan



ulusal.com.tr

Etiketler; #atatürk #ankara #anıtkabir
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