Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, Anıtkabir'in imara açılacağı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anıtkabir'in imara açılacağı iddialarıyla ilgili "Askeriye bize, 'Binalarımızı meşru hale getirin, biz bunları yıkmayacağız.' diyor. Biz de plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik. Mevcut olan durumu korumaktan başka hiçbir şey yapmadık." dedi.



Gökçek, Büyükşehir Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, Anıtkabir'de yapılan plan tadilatının gündeme gelmesinin nedeninin Mimarlar Odasının basına verdiği beyanat olduğunu belirtti.



Konunun sosyal medyaya "Anıtkabir'i yıktırmayız, ranta açtırmayız. Kimse Anıtkabir'e dokunamaz." gibi ifadelerle yansıdığını söyleyen Gökçek, "Kim dokunuyor? Öyle bir saçmalık olabilir mi? Söylediklerinin ve anlattıklarının hiçbir alakası yok. Yapılan iş sadece mevcut durumun tabiri caizse plana işlenmesinden ibaret." dedi.



Gökçek, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:



MEVCUT DURUM PLANA İŞLENDİ



“Askeri Lojmanlar plan değişikliği yapılana kadar kaçak statüsündeydi, mevcut halinden meşru haline getirdik. Çankaya Belediyesi’nin suçunu ortadan kaldırdık. Askeriye, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden talep etti, bu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti, MHP ve CHP’li meclis üyelerinin oybirliğiyle geçti. Yapılan iş son derece meşru. Sadece mevcut durumun plana işlenmesinden ibarettir. Binalar için plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik. Mevcut olan durumu korumaktan başka hiçbir şey yapmadık. Mülkiyet de Milli Savunma Bakanlığı’na ait.



FİİLEN BİR İLİŞKİSİ YOK



Anıtkabir ile bu yerin fiilen bir ilişkisi yok, Anıtkabir planı içerisinde kalan bir yer değil. Sadece plan gereği sit alanı içine alınmış. 6 tane askeri lojman yıllar önce yapılmış, yapılırken bir Allah’ın kulunun sesi çıkmamış, Mimarlar Odası ses etmemiş. Kaçak yapılan binaların kontrolü ilçe belediyelerine aittir. İlçe belediyeleri kalkıp ‘bu binaları neden yaptın’ dememişler. Çankaya Belediyesi’nin kullandığı Anıtpark, Anıtkabir’in içi sayılıyor. Anıtkabir’i park olarak kullanıyorlar, kimsenin sesi çıkmıyor.”