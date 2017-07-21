Ankara seçimde 3 bölgeye ayrıldı, milletvekili sayısı da 32’den 36’ya çıkarıldı. 3’üncü bölgede belirlenen ilçeler ise Yenimahalle, Sincan ve Etimesgut. Değişiklik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle 550’den 600’e çıkarılan milletvekili sayısı nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle 550’den 600’e çıkacak milletvekili sayısı başkentte değişikliğe neden oldu. Yüksek Seçim Kurulu, Ankara’daki milletvekili sayısı 32’den 36’ya çıkardı, bölgeyi de 3’e ayırdı.



Bir değişiklik olmadığı takdirde Başkent 2019’daki seçime 3 bölgeyle girecek. Geçmiş seçimlerde 2 bölgeye ayrılan Ankara’daki bu değişikliğin sebebi milletvekili sayısındaki artış. 5 milyon 346 bin 518 nüfusu olan Ankara’da bir milletvekiline düşen nüfus sayısı 148 bin 514 oldu.



2 milyona yakın nüfusu olan, aralarında Çankaya ve Mamak’ın da bulunduğu 9 ilçeli birinci bölgeden 13 milletvekili; Keçiören ve Altındağ’ın yer aldığı 10 ilçeden oluşan ikinci bölgede 11 milletvekili; Yenimahalle, Sincan ve Etimesgut’un da bulunduğu 3. Bölgeden ise 12 milletvekili çıkacak.



Değişikliklerle ilgili konuşan AKP İl Başkanı Nedim Yamalı, “Coğrafi açıdan yakınlık, nüfus dağımı gibi konuları değerlendirip makul bir çalışma yapmışlar” derken, CHP İl Başkanı Adnan Keskin, “Olması gereken gibi yapmışlar. Parti olarak iki bölgede güçlü hale geldik” ifadelerini kullandı.



Değişiklik, diğer büyük illerde de düşünülüyor.



ulusal.com.tr