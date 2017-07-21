Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer istifa etti
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer istifa etti
Çok sayıda terörist öldürüldü
Çok sayıda terörist öldürüldü
Türkiye'den İsrail'e: Derhal kaldırılsın!
Türkiye'den İsrail'e: Derhal kaldırılsın!
Bu tehlikeli madde Türkiye'den çıkıyor
Bu tehlikeli madde Türkiye'den çıkıyor

Ankara 3’e bölündü vekil sayısı 4 arttı

Ankara seçimde 3 bölgeye ayrıldı, milletvekili sayısı da 32’den 36’ya çıkarıldı. 3’üncü bölgede belirlenen ilçeler ise Yenimahalle, Sincan ve Etimesgut. Değişiklik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle 550’den 600’e çıkarılan milletvekili sayısı nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yapıldı.

Ankara 3’e bölündü vekil sayısı 4 arttı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle 550’den 600’e çıkacak milletvekili sayısı başkentte değişikliğe neden oldu. Yüksek Seçim Kurulu, Ankara’daki milletvekili sayısı 32’den 36’ya çıkardı, bölgeyi de 3’e ayırdı.

Bir değişiklik olmadığı takdirde Başkent 2019’daki seçime 3 bölgeyle girecek. Geçmiş seçimlerde 2 bölgeye ayrılan Ankara’daki bu değişikliğin sebebi milletvekili sayısındaki artış. 5 milyon 346 bin 518 nüfusu olan Ankara’da bir milletvekiline düşen nüfus sayısı 148 bin 514 oldu.

2 milyona yakın nüfusu olan, aralarında Çankaya ve Mamak’ın da bulunduğu 9 ilçeli birinci bölgeden 13 milletvekili; Keçiören ve Altındağ’ın yer aldığı 10 ilçeden oluşan ikinci bölgede 11 milletvekili; Yenimahalle, Sincan ve Etimesgut’un da bulunduğu 3. Bölgeden ise 12 milletvekili çıkacak.

Değişikliklerle ilgili konuşan AKP İl Başkanı Nedim Yamalı, “Coğrafi açıdan yakınlık, nüfus dağımı gibi konuları değerlendirip makul bir çalışma yapmışlar” derken, CHP İl Başkanı Adnan Keskin, “Olması gereken gibi yapmışlar. Parti olarak iki bölgede güçlü hale geldik” ifadelerini kullandı.

Değişiklik, diğer büyük illerde de düşünülüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #etimesgut #hükümet sistemi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yılı
Sonraki Haber
İlk duruşma 12 Eylül'de görülecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.