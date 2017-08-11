Almanya Türkiye ile arasındaki diplomatik gerginliğe rağmen ekonomik ilişkiler devam ediyor. Alman firmaları, bu yılın ilk dört ayında Türkiye'ye 5.6 milyon avro tutarında silah ve mühimmat sattı.

Ankara-Berlin hattındaki kriz, silah alım-satımını etkilemedi. Bu yılın ilk 4 ayında Almanya'dan Türkiye'ye 5,6 milyon avroluk silah satışı yapıldı.



Rakamları Alman Ekonomi Bakanlığı açıkladı. Konu Parlamentodaki bir milletvekilinin bir soru önergesi üzerine gündeme geldi.



Bakanlık, Almanya'daki silahlanma firmalarından bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye 5 milyon 600 bin avro değerinde silah ve mühimmat satışı yaptığını bildirdi.



Bu miktar daha önce izin verilmiş ve bu yılın başından itibaren sevkiyatı gerçekleşmiş silah ve mühimmatı içeriyor.



Almanya'nın NATO müttefiki Türkiye'ye geçen yıl yaptığı toplam silah ihracatı ise 49 milyon avro değerindeydi.



Almanya'da yasalara göre silah firmalarının ülke dışına yaptığı satışları hükümetin onaylaması gerekiyor.



Öte yandan, Konya'daki NATO üssünü ziyaret edecek olan Alman parlamenterlerle ilgili Dışişlerinden bir açıklama yapıldı. Sözcü Hüseyin Müftüoğlu, vekillerin Konya ziyaretinin 8 Eylül'de olacağını söyledi.





ulusal.com.tr