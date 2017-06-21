Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP Sözcüsü Tezcan'ın iddiasına ilişkin, "Kurumlardan gelen ihbar yazıları, yargı kuruluşlarına talimat değil, Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusu niteliğindedir." açıklaması yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderdiği" iddiasına ilişkin, "Kurumlardan gelen ihbar yazıları, yargı kuruluşlarına talimat değil, savcılığa suç duyurusu niteliğindedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından savcılığa hitaben yazılan suç ihbarı yazılarının, bazı yayın organlarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat verildiği şeklinde değerlendirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanına karşı işlenen suçların takibinin şikayete bağlı olmadığı, bu suçların savcılıkça resen soruşturulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu suçların işlendiği ihbarı bazen vatandaşlar tarafından, bazen kurumlar tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yazılı veya sözlü olarak bildirilmektedir. Gelen ihbarlar soruşturma numarası verilerek kayıt edilmekte ve gerekli araştırma yapılmaktadır. Soruşturma neticesinde, suç unsuru bulunduğu takdirde şüpheliler hakkında kamu davası açılmakta, suç unsuru bulunmadığı takdirde ise şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmektedir.

Kurumlardan gelen ihbar yazıları, yargı kuruluşlarına talimat değil, Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusu niteliğindedir."