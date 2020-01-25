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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan o paylaşımlara soruşturma

Deprem sonrası sosyal medyada bilgi kirliliği yaşandı. Bunun üzerine harekete geçildi ve soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM 25.01.2020, 18:31 25.01.2020, 18:31
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan o paylaşımlara soruşturma

Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle dedi ve internette dolaşan yanlış bilgilere dikkat çekti.

Bunun üzerine harekete geçildi. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı.

Açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ulusal.com.tr

#soruşturma #Elazığ #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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