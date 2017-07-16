Yurdun dört bir yanında yapılan 15 Temmuz etkinliklerinin bir diğer adresi de Ankara oldu. Darbe girişimi gecesi kritik gelişmelerin yaşandığı noktalarda programlar düzenlendi. Binlerce vatandaş Birinci Meclis önünden TBMM'ye yürüdü. Devlet erkânıyla devam eden programın ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde "15 Temmuz Şehitler Abide"sinin açılışı yapıldı.

FETÖ'cü darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Ankaralılar meydanlara indi. Başkentin çeşitli noktalarında 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.



Etkinliklerin ilk adresi Ulus'taki Birinci Meclis önü oldu.



Yurttaşlar gece 00.13 itibariyle selalar okunurken yürüyüşe geçti.



Sıhhiye, Kızılay istikameti üzerinden Meclise ulaşan yurttaşlar burada devlet erkanıyla birlikte anam programına devam etti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok sayıda milletvekili törene katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise söz hakkı verilmediği için katılmadı.



Ayağının tozuyla İstanbul'daki etkinliklerden Ankara'ya dönen Erdoğan burada yaptığı konuşmanın ardından şehit ve gazi aileleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığına geçti. Erdoğan burada yurttaşlarla birlikte "15 Temmuz Şehitler Abide"sinin açılışını yaptı.



Abide "Tek vatan, Tek bayrak, tek millet ve tek devlet yazılı" 4 bölmede yapıldı. "Tek vatan" yazan bölümde büyük Türk bayrağı ve 81 ilin adı, "Tek bayrak"ta ay yıldız, "Tek millette" 81 insan figürü, "Tek devlet"te de Cumhurbaşkanlığı forsu ile 16 Türk devletini temsil eden 16 yıldız bulunuyor.



Haber: Gürkan Demir

Kamera: Uğur Marangoz

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