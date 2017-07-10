Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılında, halkın anma etkinliklerine rahat katılım sağlayabilmeleri için ücretsiz olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisinden alınan karar çerçevesinde, 15 Temmuz öğle 12.00'den, 16 Temmuz saat 12.00'ye kadar EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 24 saat boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.
Karar doğrultusunda, talepte bulunan sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz otobüstahsis edilecek.
Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, halkın anma etkinliklerine rahat katılım sağlayabilmeleri için ücretsiz olacak
Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılında, halkın anma etkinliklerine rahat katılım sağlayabilmeleri için ücretsiz olacak.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.