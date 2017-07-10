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Ankara'da 15 Temmuz günü ulaşım ücretsiz

Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, halkın anma etkinliklerine rahat katılım sağlayabilmeleri için ücretsiz olacak

Ankara'da 15 Temmuz günü ulaşım ücretsiz

Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılında, halkın anma etkinliklerine rahat katılım sağlayabilmeleri için ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisinden alınan karar çerçevesinde, 15 Temmuz öğle 12.00'den, 16 Temmuz saat 12.00'ye kadar EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 24 saat boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

Karar doğrultusunda, talepte bulunan sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz otobüstahsis edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #15 temmuz
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