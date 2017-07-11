Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde 24 saat süreyle ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım, 15 Temmuz Cumartesi öğlen saat 12.00'den 16 Temmuz saat 12.00'ye kadar sürecek. Sivil toplum kuruluşlarının otobüs talepleri de ücretsiz karşılanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, EGO otobüsleri ile metro ve Ankaray; 15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk yıldönümünde, Başkentlilerin anma etkinliklerine rahat katılım sağlayabilmeleri için o güne özel, 24 saat ücretsiz hizmet verecek.



15 Temmuz öğlen saat 12.00’dan, 16 Temmuz saat 12.00’a kadar EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 24 saat boyunca ve ücretsiz olarak yolcu taşıyacak.



Hain girişimin yaşandığı günden sonra gerçekleşen demokrasi nöbetlerinde olduğu gibi, tüm toplu ulaşım araçları, ilk yıldönümünde de ücretsiz ulaşım sağlayacak.



Büyükşehir Belediyesi’nin, hain darbe girişimine karşı kazanılan demokrasi zaferinin yıldönümünde uygulayacağı ücretsiz ve 24 saat süreli hizmet için Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de üyelerin oy birliğiyle karar alındı.



STK'LARIN OTOBÜS TALEBİ DE KARŞILANACAK



Belediye Meclisi'nde, sivil toplum kuruluşlarınca talep edilen otobüslerin, bu kuruluşlara ücretsiz olarak temin edilmesi de oybirliğiyle karara bağlandı.



Meclis'te, 15 Temmuz anma etkinlikleriyle ilgili olarak, törenlere katılacak vatandaşlara ücretsiz çay, su ve kumanya dağıtılması; 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çeşitli görsel malzemelerin hazırlanarak, medya ve billboard'lardan duyurulması; etkinliklere katılan vatandaşlara dağıtılmak üzere baskılı tanıtım ürünleri yaptırılması ve bu etkinlikler için ihtiyaç duyulan teknik ekipmanın, ilgili birimlerce temin edilmesi kararları da alındı.



ulusal.com.tr