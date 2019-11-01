Ankara'da art arda sıcak görüşmeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.Bir diğer görüşmede Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü.
GÜNDEM 01.11.2019, 11:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü, saat 10.45'te başladı.
Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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