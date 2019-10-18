Ankara'da ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı şüpheliler hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 şüpheliyi yakaladığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, diğerleri meslekten uzaklaştırılmış 41 polisten 32'si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Bu kapsamda savcılıkça, örgüt mensubu oldukları gerekçesiyle 33’ü aktif görevde diğerleri ise meslekten uzaklaştırılmış polis toplam 41 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 32 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında aranan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Kayseri ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Önceki gün düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aktif görevde bir öğretmen, hemşire, gelir uzman yardımcısı ile örgüte müzahir kurum çalışanı 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dün ve önceki gün adliyeye sevk edilen 10 zanlı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.