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Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 38 gözaltı

Ankara'da kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eski çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 38 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eski çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
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