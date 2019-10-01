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Kazadan önce telefonla konuşmuş 
Kazadan önce telefonla konuşmuş 

Ankara'da duraktaki yayalara çarpan özel halk otobüsünün şoförü tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, tutuklandı.

Ankara'da duraktaki yayalara çarpan özel halk otobüsünün şoförü tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, tutuklandı. 
Olaydan sonra gözaltına alınan ve Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Demirlibahçe Polis Merkezi Amirliği'nde sorgusu yapılan Baki A, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazadan önce telefonla konuşmuş 
Öte yandan Baki A, savunmasında, kazanın meydana geldiği durağa 100 metre kala kırmızı ışıkta beklediği sırada kulaklığı takıp telefonla arkadaki araca bulunduğu yerle ilgili bilgi verdiğini, telefonu kapattıktan sonra yeşil ışığın yanmasıyla tekrar hareket ettiğini söyledi.
Düşük hızla seyrettiğini öne süren Baki A, durağa yaklaşmak için sağa manevra yaptığını, bu sırada frene bastığını, aracın durmadığını ancak ikinci basışta frenin tuttuğunu savundu.
Baki A, 15 yıllık şoför olduğunu belirterek, pişmanlık duyduğunu ve vicdan azabı çektiğini ifade etti. 
Ankara'nın Mamak ilçesinde dün özel halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3'ü olay yerinde, 1'i ise hastanede 4 kişi yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #mamak
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