ANKARA'dan kontrol edilen ve Türkiye'nin doğusundaki hava sahasında zaman zaman Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) sinyallerinin kesilmesiyle ile ilgili yayınlanan bilgilendirme notunun arkasından, ABD'nin 'uydu körelttiği' iddiası ortaya atıldı.

ANKARA hava sahasında uçan hava araçları için yeni bir NOTAM yani havacılara bilgilendirme notu yayınlandı.



NOTAM'da Ankara'da bazı hava sahası bölümlerinde GPS olarak adlandırılan Küresel Konumlandırma Sistemi'nin sinyallerinin alınamadığı bildirildi.



Bu konuda pilotlar uyarılarak 'Ankara FIR (hava sahası) içerisinde uçuş düzenlenmekte olan hava aracı işleticilerinin GPS sinyal kesintilerine karşı müteyakkız olmaları tavsiye edilir' denildi.



Bilgilerin yer aldığı NotamTR'de bu uyarılara verilirken, GPS kullanılarak yapılan yaklaşmalarda ise pilotların sinyal kesintilerine karşı hazır olmaları istendi.



Sinyal kesilmesi durumunda hava araçlarının yönlendirilmesi, hava trafik kontrolörleri tarafından yapılıyor.



ABD İDDİASI



ANKARA'dan kontrol edilen ve Türkiye'nin doğusundaki hava sahasında zaman zaman Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) sinyallerinin kesilmesiyle ile ilgili yayınlanan bilgilendirme notunun arkasından, ABD'nin 'uydu körelttiği' iddiası ortaya atıldı..



Havacılık uzmanları, ABD'nin Suriye'ye yaptığı hava operasyonu nedeniyle bölgede zaman zaman GPS uydularını köreltildiği, bu nedenle Ankara'nın da dahil olduğu FIR olarak adlandırılan Türkiye'nin doğusundaki hava sahasında GPS sinyallerinin kesintiye uğradığı belirtildi.



GPS 32 UYDUYLA ÇALIŞIYOR



GPS, 1978 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı tarafından kuruldu. Yörüngedeki 32 uydudan gelen sistemlere göre GPS'ler konum bilgisi alıyor. Hem sivil hem de askeri olarak kullanılan sistem sadece 5 metre hatayla konum bildiriyor.



