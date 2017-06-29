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Ankara'da GPS sinyalleri kesiliyor

ANKARA hava sahasında uçan hava araçları için yeni bir NOTAM yani havacılara bilgilendirme notu yayınlandı.

Ankara'da GPS sinyalleri kesiliyor

ANKARA hava sahasında uçan hava araçları için yeni bir NOTAM yani havacılara bilgilendirme notu yayınlandı.

NOTAM'da Ankara'da bazı hava sahası bölümlerinde GPS olarak adlandırılan Küresel Konumlandırma Sistemi'nin sinyallerinin alınamadığı bildirildi.

Bu konuda pilotlar uyarılarak 'Ankara FIR (hava sahası) içerisinde uçuş düzenlenmekte olan hava aracı işleticilerinin GPS sinyal kesintilerine karşı müteyakkız olmaları tavsiye edilir' denildi.

Bilgilerin yer aldığı NotamTR'de bu uyarılara verilirken, GPS kullanılarak yapılan yaklaşmalarda ise pilotların sinyal kesintilerine karşı hazır olmaları istendi.

Sinyal kesilmesi durumunda hava araçlarının yönlendirilmesi, hava trafik kontrolörleri tarafından yapılıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #gps #pilot
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