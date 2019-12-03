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Ankara'da kasımda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 1159 kişi gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucu maddeye yönelik operasyonlarda 118 bin 850 uyuşturucu hap, 51 kilogram skunk ve 12 kilogram esrar ele geçirildi, zanlılardan 171'i tutuklandı.

GÜNDEM 03.12.2019, 10:10
Ankara'da kasımda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 1159 kişi gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında kasımda yapılan operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirilirken, 1159 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda, 118 bin 850 uyuşturucu hap, 51 kilogram skunk ve 12 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1159 kişiden 171'i tutuklandı.

Kaynak: AA
#ankara
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