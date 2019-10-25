Ankara'da "Mehmetçiğe Selam Yürüyüşü" düzenlenecek
Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda "Mehmetçiğe Selam Yürüyüşü" düzenleyecek. Cephedeki Mehmetçiğe destek amacıyla yapılacak yürüyüş Kızılay Güvenpark'ta başlayıp Anıtkabir'de tamamlanacak. Yürüyüşe bütün Ankaralılar davet edildi.
GÜNDEM 25.10.2019, 19:23
Mehmetçik için yürüyecekler. Başkomutan'a selam duracaklar.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröre darbe indiren Mehmetçiğe destek çığ gibi büyüdü. Ülkenin dört bir yanından "Mehmettçiğe selam" görüntüleri gelirken Vatan Partisi, Cumhuriyet Bayramı'nda kahramanlar için yürüyecek.
Yürüyüşün ayrıntılarını Vatan Partisi Ankara İl Sekreteri Deniz Tokgöz, Ulusal Kanal'a anlattı.
Tokgöz, bütün Ankaralıları yürüyüşe katılmaya çağırdı.
HABER: ÇİYDEM DEMİR
KAMERA: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
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