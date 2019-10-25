Mehmetçik için yürüyecekler. Başkomutan'a selam duracaklar.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröre darbe indiren Mehmetçiğe destek çığ gibi büyüdü. Ülkenin dört bir yanından "Mehmettçiğe selam" görüntüleri gelirken Vatan Partisi, Cumhuriyet Bayramı'nda kahramanlar için yürüyecek.

Yürüyüşün ayrıntılarını Vatan Partisi Ankara İl Sekreteri Deniz Tokgöz, Ulusal Kanal'a anlattı.

Tokgöz, bütün Ankaralıları yürüyüşe katılmaya çağırdı.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

KAMERA: UĞUR PİDECİ

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