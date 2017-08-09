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Ankara'da silahlı kavga: Eski belediye başkanı da yaralılar arasında

Ankara'nın Akyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aralarında eski belediye başkanının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Ankara'da silahlı kavga: Eski belediye başkanı da yaralılar arasında

Ankara'nın Akyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aralarında eski belediye başkanının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yıldırım Mahallesi Nurettin Cankurtaran Caddesi'ndeki emlak bürosuna gelen H.A. ile arkadaşları, eski ilçe belediye başkanı Fedai Yağcı (71), İbrahim Yağcı, Hüdai Yağcı, Burak Maden ve Mutlu Birsen ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada H.A'nın, tabanca ile 5 kişiye ateş açıp, yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürüldü.

Yaralanan Fedai, İbrahim ve Hüdai Yağcı ile Burak Maden ve Mutlu Birsen, Akyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı, durumu ağır olan Hüdai Yağcı, Ankara'ya sevk edildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #akyurt
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