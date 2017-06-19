Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Ankara'da silahlı saldırı

Sincan'da otomobiliyle durduğu kavşakta silahlı saldırıya uğrayan ve vücuduna 13 kurşun isabet eden kişi öldü

Ankara'da silahlı saldırı

Sincan'da kavşakta duran otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Sincan'da seyir halinde olan Fehmi Y'ye (29), 222. Cadde - 224. Cadde kavşağında durduğu sırada, başka bir otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş açıldı.

Fehmi Y. olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli ise otomobiliyle kaçtı.

Yapılan incelemede Fehmi Y'nin vücuduna 13 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı saldırı #cinayet #Ankara sincan
banner863
Önceki Haber
Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı
Sonraki Haber
Adana'daki silahla yaralama davası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.