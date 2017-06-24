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Ankara'da trafik kazası: 16 yaralı

Ankara'da Hipodrom Caddesi'nde bir otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu biri ağır 16 kişi yaralandı

Ankara'da trafik kazası: 16 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Hipodrom Caddesi'nden Yenimahalle istikametine giden Kenan Özcan'ın kullandığı 01 BRB 56 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Sıhhiye yönünde ilerleyen Ferdi Güngörmez yönetimindeki 06 J 1894 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Minibüs, çarpmanın etkisiyle devrilip, ters döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsteki yaralıları çıkardı.

Kazada, otomobilde bulunan Sakine Özcan ile minibüsteki 15 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolun açılması için trafik ekipleri çalışma yaptı.

Görgün tanıkları, otomobilin aşırı hızlı olduğunu, bu nedenle kontrolü kaybederek, karşı şeride geçtiğini aktardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #otomobil #ankara
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