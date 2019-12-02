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Ankara'da Türkiye-Çin Dostluk Ormanı kuruldu

Ankara-Pekin hattında bağları güçlendiren Kuşak Yol Girişimi'ndeki işbirliği belediyeler aracılığıyla da sürdürülüyor. Bu kapsamda Mamak Belediyesi ile Çin Ankara Büyükelçiliği Ankara'da Türkiye-Çin Dostluk Ormanı kurdu. İlk etapta 150 fidanın toprakla buluşturuldu.

GÜNDEM 02.12.2019, 22:27
Ankara'da Türkiye-Çin Dostluk Ormanı kuruldu

Ankara’da Türkiye Çin Dostluk Ormanı kuruldu. Yaklaşık 150 fidan toprağa kavuştu.

Çin’in Ankara Büyükelçiliği, Türk-Çin Dostluk Vakfı ve Mamak Belediyesi tarafından ağaç dikim töreni düzenlendi. Törende Türk-Çin iş birliği vurgusu yapıldı.

Dostluk ormanının ilk fidanını Ak Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li birlikte dikti. İkili, fidanın can suyunu da el ele verdi.

Çam dikme etkinliğine Türkiye Çin Dostluk Vakfı Başkanı Hasan Çapa, Çinli iş insanları ve elçilik çalışanları da katıldı.

Törende Türk-Çin dostluğunun simgesi olan 150 fidan dikildi.

Ağaç dikimine Mamak halkı da ilgi gösterdi.

HABER: BUSE GENÇTÜRK
KAMERA:UĞUR PİDECİ

ulusal.com.tr

#ankara #pekin
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