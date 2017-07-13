Ankara'da, EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 2 gün ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, 15 Temmuz saat 06.00'dan, 17 Temmuz saat 06.00'ya kadar EGO otobüsleri, metro ve Ankaray ücretsiz olacak.



Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce 15 Temmuz saat 12.00'den itibaren 24 saat boyunca EGO otobüsleri, Ankaray ve metroların ücretsiz yolcu taşıması yönünde karar almıştı.