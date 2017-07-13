Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, 15 Temmuz saat 06.00'dan, 17 Temmuz saat 06.00'ya kadar EGO otobüsleri, metro ve Ankaray ücretsiz olacak.
Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce 15 Temmuz saat 12.00'den itibaren 24 saat boyunca EGO otobüsleri, Ankaray ve metroların ücretsiz yolcu taşıması yönünde karar almıştı.
Ankara'da, EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 2 gün ücretsiz hizmet verecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, 15 Temmuz saat 06.00'dan, 17 Temmuz saat 06.00'ya kadar EGO otobüsleri, metro ve Ankaray ücretsiz olacak.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.