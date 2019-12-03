Ankara'daki FETÖ soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
GÜNDEM 03.12.2019, 10:09
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında 20 şüpheliden 11'i yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 şüpheliden 11'inin yakalandığı, diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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